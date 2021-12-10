Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Ara 2021 - 23:18

Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da sunucu olarak yer alan Yılmaz Morgül, programı resmen terk etti. Daha fazla dayanamadı ve çekip gitti. Seyircileri şok içerisinde bırakan bu durum sonrasında neler olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?