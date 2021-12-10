- 10 Ara 2021 - 23:18

Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da sunucu olarak yer alan Yılmaz Morgül, programı resmen terk etti. Daha fazla dayanamadı ve çekip gitti. Seyircileri şok içerisinde bırakan bu durum sonrasında neler olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?

Pazartesi günü ekranlarda sunucu olarak yer alan Yılmaz Morgül, hal ve hareketleriyle Gelinim Mutfakta yarışmasına renk katmıştı. Sadece 1 hafta sunuculuk yapacak olan Yılmaz Morgül, sözleriyle ortalığı adeta inletti. Daha sonra ise programdan ayrıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ara 2021 - 23:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Feride’nin Etekleri Tutuştu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Feride’nin Etekleri Tutuştu!
Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu! mask
Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu!
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi! Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi! Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir Çıkışı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyorlar, Her Şeyi Açıkladılar! mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir Çıkışı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyorlar, Her Şeyi Açıkladılar!
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Skandal Pozlar! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları Eriyip Bitti, Mest Oldu Ama Ne Fayda! Neler Oluyor? mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Skandal Pozlar! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları Eriyip Bitti, Mest Oldu Ama Ne Fayda! Neler Oluyor?
Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Pişti Oldu! Her İkisi de Aynı Şeyi Giyince Ortalık Karıştı! Görenler Delirdi, Çıldırdı! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç’ın Hayatı Ellerinden Kayacak! En Güvendiği İsimdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Neler Oluyor? mask
Serdar Ortaç’ın Hayatı Ellerinden Kayacak! En Güvendiği İsimdi, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu! mask
Müge Anlı’da Mide Bulandıran Garip Olay! Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Askere Gittiğine Bin Pişman Oldu! Müge Anlı’nın İçi Yandı Tutuştu!
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı… mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! “Resmen Rezil Oldu” Takipçi Satın Almıştı…
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı! mask
Müge Anlı’da Her Şey Paramparça Oldu! Avukat Rahmi Özkan Dondu Kaldı! El Kadar Çocuk… Dayanamadı Kendisini Parçaladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Feride’nin Etekleri Tutuştu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Feride’nin Etekleri Tutuştu!
Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu! mask
Yargı Dizisinde Engin’i Zehirleyen Kişi İfşalandı! Seyirci Mosmor Oldu, Kimse Beklemiyordu!
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi! Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’e Dehşet Veren Saldırı! Her Şey Kameralarla Belgelendi! Ağızlar Resmen Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir Çıkışı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyorlar, Her Şeyi Açıkladılar! mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir Çıkışı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyorlar, Her Şeyi Açıkladılar!
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Seyirciler Göbek Attı, “Sonunda Kurtuluyoruz” Naraları Atıldı! “Sadece Ailesi Üzülecek” mask
Masterchef Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Seyirciler Göbek Attı, “Sonunda Kurtuluyoruz” Naraları Atıldı! “Sadece Ailesi Üzülecek”
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Skandal Pozlar! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları Eriyip Bitti, Mest Oldu Ama Ne Fayda! Neler Oluyor? mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Skandal Pozlar! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları Eriyip Bitti, Mest Oldu Ama Ne Fayda! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status