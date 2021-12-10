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10 Ara 2021 - 15:01

Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, bambaşka birisine dönüştü! Birçok kişi bunun üzerine “Acun Ilıcalı tanıyamaz! Küçük dilini yutar” yorumlarında bulundu. İmaj değişikliği yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, hayranlarına ise “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?