Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, bambaşka birisine dönüştü! Birçok kişi bunun üzerine “Acun Ilıcalı tanıyamaz! Küçük dilini yutar” yorumlarında bulundu. İmaj değişikliği yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, hayranlarına ise “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Mısırlı sevgilisiyle ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, daha sonra sevgilisiyle pozlar vererek bu iddiaları yalanlamıştı. Geçtiğimiz yaz aylarında sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı, ayrılmadan hemen önce evlenme teklifi almıştı. Çok geçmeden hamile olduğunu daha sonra bebeğini kaybettiğini duyuran Şeyma Subaşı, şimdide bambaşka birisine dönüştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.