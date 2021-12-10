- 10 Ara 2021 - 15:26 G: 10 Ara 2021 - 15:33

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un eski sevgilisi şoke etti. Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi, Yasak Elma dizisi gerçeğiyle titreten bu olay, ağızların açık kalmasına neden oldu. Meğer Buse Varol, Yasak Elma dizisinde yer alan o isimle yıllarca…

Kısa bir süre önce Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin köydeki karısı Türkan’a hayat vereceği konuşulan Buse Varol’un daha sonra FOX TV ekranlarında yeni başlayacak olan bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı ortaya çıkmıştı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan başarılı oyuncu, fiziğini en iyi şekle getirmek için incelme işlemleri uygulatmıştı. Şimdi ise gündeme bomba gibi düşen bir olay gerçekleşti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ara 2021 - 15:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti! mask
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti!
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!” mask
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!”
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor… mask
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Her Şey Belgelendi, Feride’nin Etekleri Tutuştu!
Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı! mask
Aleyna Tilki Ateş Saçtı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sinirler Bozuldu! Gülşen Hakkında Konuşturmadı, Lafları Ağızlara Tıkadı!
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti
Ebru Yaşar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Kurtuluş Kuş Ve Burak Bulut İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Ebru Yaşar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Kurtuluş Kuş Ve Burak Bulut İle Yaşları Dikkat Çekti
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Yıldız ve Çağatay Resmen Evleniyor, Eda Ece İfşaladı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Yıldız ve Çağatay Resmen Evleniyor, Eda Ece İfşaladı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalandı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti! mask
Şeyma Subaşı Bambaşka Birisine Dönüştü! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Küçük Dilini Yutar! İmaj Değişikliği Yaşadı, “Yok Artık” Dedirtti!
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!” mask
Demet Akalın Sosyal Medyanın Diline Düştü! Paraya Kıyamadı, Muadiliyle Dalga Konusu Oldu! Tam Tamına 5 Bin Adet… “Yok Artık!”
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Sunucusu Canlı Yayında Programdan Ayrıldı! Daha Fazla Dayanamadı ve Çekip Gitti! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor… mask
Emret Komutanım Dizisinde Liz’e Hayat Vermişti! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Kimse Tanıyamıyor…
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status