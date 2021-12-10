Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un eski sevgilisi şoke etti. Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi, Yasak Elma dizisi gerçeğiyle titreten bu olay, ağızların açık kalmasına neden oldu. Meğer Buse Varol, Yasak Elma dizisinde yer alan o isimle yıllarca…
Kısa bir süre önce Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin köydeki karısı Türkan’a hayat vereceği konuşulan Buse Varol’un daha sonra FOX TV ekranlarında yeni başlayacak olan bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı ortaya çıkmıştı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan başarılı oyuncu, fiziğini en iyi şekle getirmek için incelme işlemleri uygulatmıştı. Şimdi ise gündeme bomba gibi düşen bir olay gerçekleşti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.