Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Sevgilisi Şoke Etti! Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi, Yasak Elma Dizisi Gerçeği Titretti! Meğer O İsim…

Kısa bir süre önce Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin köydeki karısı Türkan’a hayat vereceği konuşulan Buse Varol’un daha sonra FOX TV ekranlarında yeni başlayacak olan bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı ortaya çıkmıştı. Yeni dizisi için çalışmalara başlayan başarılı oyuncu, fiziğini en iyi şekle getirmek için incelme işlemleri uygulatmıştı. Şimdi ise gündeme bomba gibi düşen bir olay gerçekleşti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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