- 10 Ara 2021 - 23:19

Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğiyle Şov Yapmıştı! Shop Yapmasıyla Her Şey Yerle Bir Oldu! Takipçi Satın Almıştı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya kısa bir süre önce fiziğiyle şov yapmıştı ama shop olduğu ortaya çıkınca ortalık resmen yıkıldı! Birçok kişi bu konu üzerinde “Resmen rezil oldu” yorumlarında bulundu. Takipçi satın aldığı iddia edilen Doktor Hülya ağızları açık bırakmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında sık sık Doktor Hülya’ya aşkını duyuran Hasan Biltekin için birçok kişi “Adam resmen aşk için yaratılmış” yorumlarını almıştı. Öyle ki, Masterchef Hasan, yarışmadan sevgilisi için izin alıp yarışmadan bile çekilmişti. Peki, neler oluyor?

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10 Ara 2021 - 23:19 Ankara- Yaşam

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