- 11 Ara 2021 - 00:01 G: 10 Ara 2021 - 18:20

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 11 Aralık 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 11 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkentin çeşitli bölgelerinde değişen nedenlerle hafta boyunca devam eden su kesintileri, hafta sonunda da gerçekleştiriliyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, yönünü su sağlayıcılığı ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 11 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

11 Ara 2021 - 00:01 - Yaşam

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ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
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