- 10 Ara 2021 - 18:46 G: 10 Ara 2021 - 18:50

Masterchef Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Seyirciler Göbek Attı, “Sonunda Kurtuluyoruz” Naraları Atıldı! “Sadece Ailesi Üzülecek”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim Cuma gününden ortaya çıktı! Birçok kişi eleme adayını duyunca göbek attıklarını belirten yorumlarda bulunarak; milyonları şok içerisinde bıraktı! Sosyal medyada “Sonunda kurtuluyoruz” naraları arka arkaya atılırken; seyirciler ise “Sadece ailesi üzülecek” yorumunda bulundu!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve son eleme adayı da ortaya çıkmıştı. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan Masterchef yarışmasında tüm hafta boyunca Mavi takım ve Kırmızı takım büyük bir savaş vererek yemeklerini çıkartmaya çalışmışlardı. İlk oyunda kaybeden takım Kırmızı olurken; Eren ise kendi isteğiyle yarışmada kendisini eleme adayı olarak yazdırmıştı. Mavi takım ise ikinci oyunu kaybetmiş ve Görkem potaya gönderilmişti. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mert Kırmızı takım kaptanı olarak kendisini potaya göndermişti. Peki, Mert, Görkem ve Eren arasından elenen isim kim oldu?

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10 Ara 2021 - 18:46 Ankara- Yaşam

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