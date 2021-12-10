Masterchef Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Seyirciler Göbek Attı, “Sonunda Kurtuluyoruz” Naraları Atıldı! “Sadece Ailesi Üzülecek”

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve son eleme adayı da ortaya çıkmıştı. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan Masterchef yarışmasında tüm hafta boyunca Mavi takım ve Kırmızı takım büyük bir savaş vererek yemeklerini çıkartmaya çalışmışlardı. İlk oyunda kaybeden takım Kırmızı olurken; Eren ise kendi isteğiyle yarışmada kendisini eleme adayı olarak yazdırmıştı. Mavi takım ise ikinci oyunu kaybetmiş ve Görkem potaya gönderilmişti. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mert Kırmızı takım kaptanı olarak kendisini potaya göndermişti. Peki, Mert, Görkem ve Eren arasından elenen isim kim oldu?

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