Masterchef Yarışmasında Elenen İsim İfşa Edildi! Seyirciler Göbek Attı, “Sonunda Kurtuluyoruz” Naraları Atıldı! “Sadece Ailesi Üzülecek”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim Cuma gününden ortaya çıktı! Birçok kişi eleme adayını duyunca göbek attıklarını belirten yorumlarda bulunarak; milyonları şok içerisinde bıraktı! Sosyal medyada “Sonunda kurtuluyoruz” naraları arka arkaya atılırken; seyirciler ise “Sadece ailesi üzülecek” yorumunda bulundu!
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve son eleme adayı da ortaya çıkmıştı. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan Masterchef yarışmasında tüm hafta boyunca Mavi takım ve Kırmızı takım büyük bir savaş vererek yemeklerini çıkartmaya çalışmışlardı. İlk oyunda kaybeden takım Kırmızı olurken; Eren ise kendi isteğiyle yarışmada kendisini eleme adayı olarak yazdırmıştı. Mavi takım ise ikinci oyunu kaybetmiş ve Görkem potaya gönderilmişti. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mert Kırmızı takım kaptanı olarak kendisini potaya göndermişti. Peki, Mert, Görkem ve Eren arasından elenen isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.