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10 Ara 2021 - 19:01

Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir Çıkışı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyorlar, Her Şeyi Açıkladılar!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç’tan şok Demet Özdemir çıkışı! Öyle şeyler dedi ki, resmen ortalık karıştı! Gümbür gümbür geleceklerini açıklayan ikili, hayranlarını havaya uçurdular! Her şeyi açıklayan ikili, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…