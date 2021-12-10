Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir Çıkışı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyorlar, Her Şeyi Açıkladılar!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç’tan şok Demet Özdemir çıkışı! Öyle şeyler dedi ki, resmen ortalık karıştı! Gümbür gümbür geleceklerini açıklayan ikili, hayranlarını havaya uçurdular! Her şeyi açıklayan ikili, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yılın başlarında aşk haberlerini doğrulan ikili, daha sonra birlikte paylaşımlar yaparak hayranlarını çok mutlu etmişlerdi. Ayrılık iddialarıyla kısa bir süre önce gündeme gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hayranlarını üzmüştü ama Oğuzhan Koç, öyle bir açıklamada bulundu ki, görenler resmen şok oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.