Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Saçlarını Kısacak Kesti! Yeni İmajı Ağızları Açık Bıraktı, Kimse Tanıyamadı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ne Hal Yıldız!”
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Yıldız, saçlarını kısacık kesti! Yeni imajıyla ağızları açık bırakan başarılı oyuncunun yeni halini ise kimse tanıyamadı! Tekrar tekrar baktıklarını dile getiren takipçileri, “Bu ne hal Yıldız” yorumlarında bulunarak; Yasak Elma dizisine göndermede bulundular!
Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız, boşanmaktan vazgeçmişti. Çağatay’a büyük darbe vurmak adına eve Halit Can’la birlikte dönen Yıldız, ağızları açık bırakmıştı. Kumru’ya tam o esnada evlenme teklifi eden Çağatay’ın ise tüm planları bozulmuştu. Çağatay’ı çok sevdiğini bilen ama ihanetini kaldıramayan Yıldız, yeni planları ise kurmaya başlamıştı. Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ise imajını tamamen değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.