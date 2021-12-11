Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Saçlarını Kısacak Kesti! Yeni İmajı Ağızları Açık Bıraktı, Kimse Tanıyamadı, Tekrar Tekrar Baktı! “Bu Ne Hal Yıldız!”

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız, boşanmaktan vazgeçmişti. Çağatay’a büyük darbe vurmak adına eve Halit Can’la birlikte dönen Yıldız, ağızları açık bırakmıştı. Kumru’ya tam o esnada evlenme teklifi eden Çağatay’ın ise tüm planları bozulmuştu. Çağatay’ı çok sevdiğini bilen ama ihanetini kaldıramayan Yıldız, yeni planları ise kurmaya başlamıştı. Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ise imajını tamamen değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!