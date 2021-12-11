Sürekli Başı Dertten Kurtulmayan Burç Hangisidir? İşte Sıkıntılı, Tehlikeli Durum İçinde Olan O Burç...

Bazı insanlar burçlarının da etkisi altında kalarak, asla başlarını dertten kurtaramıyor. Aslında her burcun başını derde sokacak karakteristik bir özelliği bulunuyor. Ancak bazı burçlarda bu özellik bir değil birden fazla şekilde kendisini gösteriyor. Hal böyle olunca da o burcun insanlarının başı bir türlü dertten, sıkıntıdan ve tehlikeden kurtulamıyor! Peki, sürekli başı dertten kurtulmayan burç hangisidir? İşte sıkıntılı, tehlikeli durum içinde olan o burç...



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