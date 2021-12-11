Sürekli Başı Dertten Kurtulmayan Burç Hangisidir? İşte Sıkıntılı, Tehlikeli Durum İçinde Olan O Burç...
Bazı insanlar burçlarının da etkisi altında kalarak, asla başlarını dertten kurtaramıyor. Aslında her burcun başını derde sokacak karakteristik bir özelliği bulunuyor. Ancak bazı burçlarda bu özellik bir değil birden fazla şekilde kendisini gösteriyor. Sizde başını sürekli derde sokan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanlar burçlarının da etkisi altında kalarak, asla başlarını dertten kurtaramıyor. Aslında her burcun başını derde sokacak karakteristik bir özelliği bulunuyor. Ancak bazı burçlarda bu özellik bir değil birden fazla şekilde kendisini gösteriyor. Hal böyle olunca da o burcun insanlarının başı bir türlü dertten, sıkıntıdan ve tehlikeden kurtulamıyor! Peki, sürekli başı dertten kurtulmayan burç hangisidir? İşte sıkıntılı, tehlikeli durum içinde olan o burç...
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11 Ara 2021 - 13:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.