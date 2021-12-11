Sadakatsiz Dizisinin Asya’sından Fizik Şov! Bacaklarını Sergiledi, Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Yılbaşı Paylaşımıyla Altı Üstüne Getirdi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cansu Dere’den fizik şov! Bacaklarının güzelliğini sergileyen güzel isim Cansu Dere, nefesleri kesti! Yılbaşı paylaşımını, yılbaşından önce yapan güzel isim, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakteri ise öne çıkan isimlerden birisi oluyor. İlk bölümüyle nefesleri kesen Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Aras, Asya’ya evlenme teklifi etmişti fakat Ali ve Volkan ise o anlarda camları yumruklamış ve ağızları açık bırakmışlardı. Asya’nın en mutlu olduğu gecede yine Ali ve Volkan çıkmıştı! Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla akılları başlardan resmen aldı götürdü! İşte Cansu Dere’nin o paylaşımı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.