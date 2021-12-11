Sadakatsiz Dizisinin Asya’sından Fizik Şov! Bacaklarını Sergiledi, Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Yılbaşı Paylaşımıyla Altı Üstüne Getirdi!

Başrollerinde Berkay Ateş, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakteri ise öne çıkan isimlerden birisi oluyor. İlk bölümüyle nefesleri kesen Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Aras, Asya’ya evlenme teklifi etmişti fakat Ali ve Volkan ise o anlarda camları yumruklamış ve ağızları açık bırakmışlardı. Asya’nın en mutlu olduğu gecede yine Ali ve Volkan çıkmıştı! Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla akılları başlardan resmen aldı götürdü! İşte Cansu Dere’nin o paylaşımı…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!