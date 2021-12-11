- 11 Ara 2021 - 17:28 G: 11 Ara 2021 - 17:29

Arka Sokaklar Dizisinde Skandal Olay! Mesut’un Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Selin İçin Son Nokta Konuldu!

Ekranların şimdilerde en uzun soluklu dizisi haline gelmiş olan Arka Sokaklar, dur durak bilmeden yoluna devam ediyor. Bu sezon da beklediği ilgiyi yakalayan Arka Sokaklar dizisi, heyecanın ve maceranın dozunu da giderek artırıyor. Sizde Arka Sokaklar dizisine ait son detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Ekranların şimdilerde en uzun soluklu dizisi haline gelmiş olan Arka Sokaklar, dur durak bilmeden yoluna devam ediyor. Bu sezon da beklediği ilgiyi yakalayan Arka Sokaklar dizisi, heyecanın ve maceranın dozunu da giderek artırıyor. Geçtiğimiz akşam çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin Selin ile ilgili skandal sahnesi herkesi meraklandırmayı da başarıyor! Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar dizisi son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…


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11 Ara 2021 - 17:28 - Dizi Haberleri

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