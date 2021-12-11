Masterchef Hasan’dan Skandal Aşk Pozu! İhanet ve Aldatma İddialarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü, Ortalık Karıştı!
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şu sıralar ardı ardına patlayan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmüyor. İşte Masterchef Hasan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şu sıralar ardı ardına patlayan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi arasındaki sular ise, bir türlü durulmuyor. Öte yandan Hasan Biltekin’den gelen fotoğraf, sonunda gerçekte nelerin olduğunu gözler önüne seriyor! Peki MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin ile sevgilisi ayrıldı mı? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin ile sevgilisi barıştı mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
11 Ara 2021 - 21:23 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.