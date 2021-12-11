Nisa Bölükbaşı’nın Yeni Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Skandal Aşk Üçgenini Öğrenen Acun Ilıcalı Kıyameti Koparacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı’nın iddialara göre yeni aşkı yine Survivor’dan çıktı! Skandal aşk üçgenin All Star’da yaşanacağı ortaya çıkarken; kavga üzerine kavga edileceği de ortaya çıktı! Acun Ilıcalı öyle isimleri bir araya getirecek ki, görenler delirecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2020 yılında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sevgili olarak ayrılmışlardı. İkilinin Enes Batur’un evinde öpüşürken çekilmiş olan görüntüleri ise basına sızmış ve milyonlarda şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı yine Survivor yarışmasından çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.