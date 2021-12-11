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11 Ara 2021 - 21:48

Nisa Bölükbaşı’nın Yeni Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Skandal Aşk Üçgenini Öğrenen Acun Ilıcalı Kıyameti Koparacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı’nın iddialara göre yeni aşkı yine Survivor’dan çıktı! Skandal aşk üçgenin All Star’da yaşanacağı ortaya çıkarken; kavga üzerine kavga edileceği de ortaya çıktı! Acun Ilıcalı öyle isimleri bir araya getirecek ki, görenler delirecek! İşte merak edilen tüm detaylar…