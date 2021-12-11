Kardeşlerim Kadir Geri Dönüyor! Apar Topar Çıkmıştı, Son Dakika Haberi Geldi! Özleyenler Delirecek, Kırmızı Oda ile Dönüyor!
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisine Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, Kırmızı Oda dizisine yeniden dönüyor. Apar topar Kırmızı Oda dizisinden çıkarılan başarılı oyuncu, son dakika haberine göre; yeniden Kırmızı Oda dizisine giriş yapıyor! Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, sevenlerine müjdeyi verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü isimlerin bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin ilk sezonunda ve ilk bölümlerinde Doktor Murat karakterine hayat vererek tüm yakışıklılığını gösteren Halit Özgür Sarı, sadece birkaç bölüm dizide kaldıktan sonra diziden çıkış yapmıştı. Peki, Doktor Murat karakteriyle yeniden Halit Özgür Sarı, Kırmızı Oda dizisine giriş yapacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.