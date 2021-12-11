Kardeşlerim Kadir Geri Dönüyor! Apar Topar Çıkmıştı, Son Dakika Haberi Geldi! Özleyenler Delirecek, Kırmızı Oda ile Dönüyor!

Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü isimlerin bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin ilk sezonunda ve ilk bölümlerinde Doktor Murat karakterine hayat vererek tüm yakışıklılığını gösteren Halit Özgür Sarı, sadece birkaç bölüm dizide kaldıktan sonra diziden çıkış yapmıştı. Peki, Doktor Murat karakteriyle yeniden Halit Özgür Sarı, Kırmızı Oda dizisine giriş yapacak mı?

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