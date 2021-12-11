Masterchef’te Elenen İsim İfşalandı, Kurbanlar Kesildi! Görenler Göbek Atıyor, Böyle Bir Sevinç Yok! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim belli oldu! Bununla birlikte birçok kişi “Kurban keseceğim! Göbek okuyorum yemin ederim” yorumlarında bulundu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum nutukları tutturdu! Peki, Pazar günü elenen isim kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinde heyecanlı geçiyordu. Son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelen Masterchef yarışmasında kazanan takımda belli olmuştu. Mavi takım kazanan takım olurken; Kırmızı takım ise kaybeden takım olmuştu. Mert, Dilara, Burcu arasında dokunulmazlık oyununu kazanan isim Burcu olmuştu. Peki, eleme potasına giden; Mert, Eren ve Görkem arasında elenen isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.