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11 Ara 2021 - 18:55

Masterchef’te Elenen İsim İfşalandı, Kurbanlar Kesildi! Görenler Göbek Atıyor, Böyle Bir Sevinç Yok! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim belli oldu! Bununla birlikte birçok kişi “Kurban keseceğim! Göbek okuyorum yemin ederim” yorumlarında bulundu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum nutukları tutturdu! Peki, Pazar günü elenen isim kim oldu?