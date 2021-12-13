Masterchef Burcu Yarışmadan Çekiliyor! Başına Gelen Beladan Kurtulamadı, Eşi Acı Haberi Verdi! Biletini Aldı, Veda Konuşmasını Yaptı! “Başın Sağ Olsun”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu, yarışmadan resmen çekiliyor! Başına gelen beladan kurtulamayan başarılı isme eşi resmen acı haberi verdi! Bileti aldı, veda konuşmasını yaptı! Hayranları “Başın sağ olsun” yorumları ise arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise bir yarışmacı hayallerine vedasını duyurmuştu. Başarılı yarışmanın yeni bölüm fragmanı ise yayınlanınca Burcu, şok sözlerde bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında ise her şey çok değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.