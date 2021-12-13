Masterchef Burcu Yarışmadan Çekiliyor! Başına Gelen Beladan Kurtulamadı, Eşi Acı Haberi Verdi! Biletini Aldı, Veda Konuşmasını Yaptı! “Başın Sağ Olsun”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise bir yarışmacı hayallerine vedasını duyurmuştu. Başarılı yarışmanın yeni bölüm fragmanı ise yayınlanınca Burcu, şok sözlerde bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında ise her şey çok değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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