Hangi Burç Laf Ebesidir? İşte Her Söze Karışan, Söz Yetiştiren O Burç...
Her burcun insanının iletişim yeteneği eş değer olmuyor. Bazı burçlar inanılmaz derecede susmayı severken, bazı burçların konuşmadan geçirmediği tek bir an bile bulunmuyor. Sizde adeta laf ebesi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının iletişim yeteneği eş değer olmuyor. Bazı burçlar inanılmaz derecede susmayı severken, bazı burçların konuşmadan geçirmediği tek bir an bile bulunmuyor. Söz konusu sadece konuşmak değil, laf ebeliği olduğunda ise, Zodyak kuşağında dengeler birden değişiyor. Evet, o burcun insanlarının laf yetiştiremeyeceği herhangi biri dünya üzerinde henüz bulunmuyor! Peki, hangi burç laf ebesidir? İşte her söze karışan, söz yetiştiren o burç...
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13 Ara 2021 - 14:03 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.