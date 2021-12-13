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13 Ara 2021 - 13:39

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Şok Etti! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Kimse İnanmak İstemiyor! Her Şey Ortaya Döküldü!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un bikinili pozları şoke etti. Yaşadığı değişimle ağızları açık bırakan Buse Varol’un geçmişte çekilmiş olduğu tüm pozlar ortaya çıktı. Cesur ve iddialı kıyafetler giydiği görülen Buse Varol, ağızları resmen açık bıraktı! Kimsenin inanmak istemediği o pozlar alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…