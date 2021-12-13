Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Şok Etti! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Kimse İnanmak İstemiyor! Her Şey Ortaya Döküldü!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un bikinili pozları şoke etti. Yaşadığı değişimle ağızları açık bırakan Buse Varol’un geçmişte çekilmiş olduğu tüm pozlar ortaya çıktı. Cesur ve iddialı kıyafetler giydiği görülen Buse Varol, ağızları resmen açık bıraktı! Kimsenin inanmak istemediği o pozlar alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün adını bir kez daha duyuran Buse Varol, kısa bir süre önce Alişan’la boşanacakları yönünde iddialara karışmıştı. Hakan Akkaya’nın düzenlemiş olduğu defileye kısa bir süre önce katılan Buse Varol, fiziğini kanıtlamıştı. Şimdi ise yıllar önceki bikinili paylaşımı olay yarattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.