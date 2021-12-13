- 13 Ara 2021 - 16:24 G: 13 Ara 2021 - 16:34

Masterchef’te Mavi Takım Kaptanı İfşalandı, Kıyamet Koptu! TV8 Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak! Danilo Şefin Elleri Kolları Bağlı Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mavi takım kaptanı ifşalandı! Kıyameti koparan bu ifşa, ağızların açık kalmasına neden oldu. TV8 ekranları ilk kez böyle bir şeye şahit olurken; Danilo Şefin ise elleri kolları bağlı kaldı! Peki, Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasından dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise Görkem yarışmadan elenen isim olmuştu. Ağızları açık bırakan Masterchef yarışmasında yeni bölüm fragmanı ise resmen yayınlandı ve ortalık karıştırdı! İşte ifşalanan Mavi takım kaptanı!

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13 Ara 2021 - 16:24 Ankara- Yaşam

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