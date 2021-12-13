Masterchef’te Mavi Takım Kaptanı İfşalandı, Kıyamet Koptu! TV8 Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak! Danilo Şefin Elleri Kolları Bağlı Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mavi takım kaptanı ifşalandı! Kıyameti koparan bu ifşa, ağızların açık kalmasına neden oldu. TV8 ekranları ilk kez böyle bir şeye şahit olurken; Danilo Şefin ise elleri kolları bağlı kaldı! Peki, Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasından dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise Görkem yarışmadan elenen isim olmuştu. Ağızları açık bırakan Masterchef yarışmasında yeni bölüm fragmanı ise resmen yayınlandı ve ortalık karıştırdı! İşte ifşalanan Mavi takım kaptanı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.