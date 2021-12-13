Masterchef Yarışmasına Veda Eden İsim Ortaya Çıktı! Somer Şef ve Mehmet Şef Hıçkırıklara Boğuldu! Neredeyse Ailesi Olmuştu…
Türkiye’nin en çok takip edilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismine daha veda etmiş bulunuyor. Her hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 ile ilgili son detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok takip edilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismine daha veda etmiş bulunuyor. Her hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının veda ettiği son isim ise, herkesi bir hayli şaşırtmayı başarıyor! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından kim elendi? MasterChef Türkiye 12 Aralık 2021 kim elendi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Ara 2021 - 17:59 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.