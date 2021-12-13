Masterchef Yarışmasına Veda Eden İsim Ortaya Çıktı! Somer Şef ve Mehmet Şef Hıçkırıklara Boğuldu! Neredeyse Ailesi Olmuştu…

Türkiye’nin en çok takip edilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismine daha veda etmiş bulunuyor. Her hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının veda ettiği son isim ise, herkesi bir hayli şaşırtmayı başarıyor! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından kim elendi? MasterChef Türkiye 12 Aralık 2021 kim elendi? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!