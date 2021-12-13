Hangi Burç Mürekkebi Kurumadan Her şeyi Unutur? İşte Attığı İmzayı Önemsemeyen O Burç...
Bazı insanlar burçlarının da etkisi altında kalarak dünyaya inanılmaz şekilde gamsız olarak geliyor. Söylediklerinden yaptıklarına hiçbir şeyi umursamayan ve ardında bırakmayı çok iyi bilen o burçların insanları, önemli görülmesi gereken konuları bile kolay kolay önemsemiyor. Sizde hemen her şeyi unutan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanlar burçlarının da etkisi altında kalarak dünyaya inanılmaz şekilde gamsız olarak geliyor. Söylediklerinden yaptıklarına hiçbir şeyi umursamayan ve ardında bırakmayı çok iyi bilen o burçların insanları, önemli görülmesi gereken konuları bile kolay kolay önemsemiyor. Adeta mürekkep kurumadan her şeyi unutabilecek kadar gamsız olan o burçları görenler ise, hayrete düşmeden geçemiyor! Peki, hangi burç mürekkebi kurumadan her şeyi unutur? İşte attığı imzayı önemsemeyen o burç...
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13 Ara 2021 - 20:35 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.