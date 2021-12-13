Hangi Burç Mürekkebi Kurumadan Her şeyi Unutur? İşte Attığı İmzayı Önemsemeyen O Burç...

Bazı insanlar burçlarının da etkisi altında kalarak dünyaya inanılmaz şekilde gamsız olarak geliyor. Söylediklerinden yaptıklarına hiçbir şeyi umursamayan ve ardında bırakmayı çok iyi bilen o burçların insanları, önemli görülmesi gereken konuları bile kolay kolay önemsemiyor. Adeta mürekkep kurumadan her şeyi unutabilecek kadar gamsız olan o burçları görenler ise, hayrete düşmeden geçemiyor! Peki, hangi burç mürekkebi kurumadan her şeyi unutur? İşte attığı imzayı önemsemeyen o burç...



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