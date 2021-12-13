Hangi Burç Konuşursa Sağır Sultan Bile Duyar? İşte En Dedikoducu O Burç?
Her insanın dedikodu sevdiğini söylemek çok da yerinde bir tahmin olacaktır. Merak içgüdüsü ile dünyaya gelen insanlar, her zaman başkalarının hayatını merak ediyor. Sizde konuşunca sağır sultan bile duyan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın dedikodu sevdiğini söylemek çok da yerinde bir tahmin olacaktır. Merak içgüdüsü ile dünyaya gelen insanlar, her zaman başkalarının hayatını merak ediyor. Söz konusu o hayatları konuşmak olduğunda ise, bazı burçlara sahip olan insanları, diğer burçların insanlarına nazaran daha iyi iş ortaya çıkarıyor. Konuştuklarını sağır sultana bile duyurabilecek kadar yüksek sesle dedikodu yapmayı seven o burçları görenler ise, hayretle seyrediyor! Peki, hangi burç konuşursa sağır sultan bile duyar? İşte en dedikoducu o burç…
Detaylar diğer sayfada!
13 Ara 2021 - 20:36 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.