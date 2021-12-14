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14 Ara 2021 - 10:38

Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı, Tüm Hatlarını Belli Etti! Deri Pantolonuyla Instagram’ı Bitirdi! “Fahriye Yaktın”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, fiziğiyle resmen ders verdi! Üzerine yapışan bir kıyafet tercihinde bulunan başarılı isim, alev alev yaktı! Tüm hatlarını belli eden Fahriye Evcen, deri pantolonuyla nefesleri kesti! Birçok kişi Instagram üzerinden yapılan bu paylaşıma “Fahriye yaktın bizi” yorumlarında bulundu! Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?