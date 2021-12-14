Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı, Tüm Hatlarını Belli Etti! Deri Pantolonuyla Instagram’ı Bitirdi! “Fahriye Yaktın”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, fiziğiyle resmen ders verdi! Üzerine yapışan bir kıyafet tercihinde bulunan başarılı isim, alev alev yaktı! Tüm hatlarını belli eden Fahriye Evcen, deri pantolonuyla nefesleri kesti! Birçok kişi Instagram üzerinden yapılan bu paylaşıma “Fahriye yaktın bizi” yorumlarında bulundu! Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hem Maria hem de Akça Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, dizide güzelliğiyle milyonları ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümünde oyunculuk kariyeriyle bir kez daha kanıtlayan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.