Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Elif Gören İle Yaşları Dikkat Çekti
Bu sene Survivor Türkiye yarışmasının All Star yarışı ile gerçekleşeceğini duyuran Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Aycan Yanaç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye ile ilgili son açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi. Bu sene Survivor Türkiye yarışmasının All Star yarışı ile gerçekleşeceğini duyuran Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Aycan Yanaç’ın yaşı ise, herkesi şoke eden bir detay oldu! Peki, Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir? Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
14 Ara 2021 - 11:17 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.