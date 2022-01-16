- 16 Oca 2022 - 01:10

Survivor Aycan Yanaç'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Elif Gören İle Yaşları Dikkat Çekti

Bu sene Survivor Türkiye yarışmasının All Star yarışı ile gerçekleşeceğini duyuran Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Aycan Yanaç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye ile ilgili son açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi. Bu sene Survivor Türkiye yarışmasının All Star yarışı ile gerçekleşeceğini duyuran Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Aycan Yanaç’ın yaşı ise, herkesi şoke eden bir detay oldu! Peki, Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir? Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

16 Oca 2022 - 01:10 - Survivor 2021

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