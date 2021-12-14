Ezgi Eyüboğlu’un Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kerim Çarmıklı İle Anılan Ezgi Eyüboğlu Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...

Şimdilerde yeni sevgilisi ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Ezgi Eyüpoğlu’nun yeni sevgilisi kadar eski sevgilileri de magazin takipçilerini şoke etmeyi başardı. Özel yaşamındaki hareketlilik ile gündemlerdeki yerini her zaman koruyan Ezgi Eyüpoğlu’nun daha önce aşk yaşadığı öğrenilen o isim ise, duyan herkesin ağzını açık bıraktı! Peki, Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Ezgi Eyüpoğlu’nun yeni sevgilisi kim? Ezgi Eyüpoğlu eski sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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