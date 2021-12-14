Ezgi Eyüboğlu’un Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kerim Çarmıklı İle Anılan Ezgi Eyüboğlu Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...
Şimdilerde yeni sevgilisi ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Ezgi Eyüpoğlu’nun yeni sevgilisi kadar eski sevgilileri de magazin takipçilerini şoke etmeyi başardı. Özel yaşamındaki hareketlilik ile gündemlerdeki yerini her zaman koruyan Ezgi Eyüpoğlu ile ilgili son detaylar haberimizde...
Şimdilerde yeni sevgilisi ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Ezgi Eyüpoğlu’nun yeni sevgilisi kadar eski sevgilileri de magazin takipçilerini şoke etmeyi başardı. Özel yaşamındaki hareketlilik ile gündemlerdeki yerini her zaman koruyan Ezgi Eyüpoğlu’nun daha önce aşk yaşadığı öğrenilen o isim ise, duyan herkesin ağzını açık bıraktı! Peki, Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Ezgi Eyüpoğlu’nun yeni sevgilisi kim? Ezgi Eyüpoğlu eski sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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14 Ara 2021 - 11:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.