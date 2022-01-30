- 30 Oca 2022 - 12:47

Aziz'in Efnan’ı Simay Barlas’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Simay Barlas Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...

Yeni aşkları kadar eski aşkları da ilgi çeken ünlü isimler, zamanında tarihe kazınan nice aşklar yaşadı. O isimlerden biri olan Sima Barlas ise, meslektaşlarından biri ile yaşadığı aşk ile dillere adeta pelesenge oldu. İşte Simay Barlas ile ilgili detaylar...

Yeni aşkları kadar eski aşkları da ilgi çeken ünlü isimler, zamanında tarihe kazınan nice aşklar yaşadı. O isimlerden biri olan Simay Barlas ise, meslektaşlarından biri ile yaşadığı aşk ile dillere adeta pelesenge oldu.

Şimdilerde Aziz dizisinin güzeller güzeli Efnan’ına hayat veren Simay Barlas, bakın hangi ünlü isim ile dillere destan bir aşk yaşadı! Peki, Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Simay Barlas’ın sevgilisi var mı, eski sevgilisi kim? İşte, detaylar…


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30 Oca 2022 - 12:47 - Magazin

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