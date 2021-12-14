Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Elif Gören Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Elif Gören Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunun belli olmasının ardından gözler kadroda yer alan yarışmacılara çevrildi. O yarışmacılardan biri olan Elif Gören ise, asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor All Star 2022'nin kadrosuna katılan Elif Gören kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Elif Gören mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Elif Gören instagram hesabı…



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