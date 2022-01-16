Survivor Elif Gören'nin Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Elif Gören’ın Memleketi…
Ekranların merak ile beklenilen yarışması olan Survivor All Star 2022 yarışması için düğmeye basıldı. Yarışmanın kadrosunun açıklanmasının ardından gözleri üzerine çevirten Elif Gören de büyük yarış için hazırlıklara başladı. Sizde Elif Gören ile ilgili daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız işte size detaylar...
Ekranların merak ile beklenilen yarışması olan Survivor All Star 2022 yarışması için düğmeye basıldı. Yarışmanın kadrosunun açıklanmasının ardından gözleri üzerine çevirten Elif Gören de büyük yarış için hazırlıklara başladı. Yarışın iddialı isimlerinden biri olması tahmin edilen Elif Gören’in asıl memleketi ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Elif Gören aslen nereli? Elif Gören kimdir, kaç yaşında? Elif Görev evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
16 Oca 2022 - 01:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.