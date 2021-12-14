- 14 Ara 2021 - 14:21 G: 14 Ara 2021 - 14:25

Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Merve Aydın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nagihan Karadere İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosu da ilk netleşen detaylardan biri oldu. O kadroda yer alacağı kesinleşen Merve Aydın ile ilgili merak edilen detaylar ise haberimizde...

Survivor hayranlarını heyecanlandırmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması için detaylar şekillenmeye başladı. Şubat ayına doğru TV8 ekranlarından yayına başlaması beklenen Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosu da ilk netleşen detaylardan biri oldu. O kadroda yer alacağı kesinleşen Merve Aydın ise, şimdiden Survivor hayranlarının yakın markajına girdi! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında? Merve Aydın kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

14 Ara 2021 - 14:21 - Magazin

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