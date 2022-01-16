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16 Oca 2022 - 01:14

Survivor Merve Aydın'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nagihan Karadere İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosu da ilk netleşen detaylardan biri oldu. O kadroda yer alacağı kesinleşen Merve Aydın ile ilgili merak edilen detaylar ise haberimizde...