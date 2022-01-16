Survivor Merve Aydın'nın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Merve Aydın’ın Memleketi…
Elde ettiği başarılar ve skorlar ile parkurların efsane isimlerinden biri haline gelmiş olan Merve Aydın, bir kez da Survivor onayını aldı. Tarihinin üçüncü Survivor All Star yarışına katılacak olan Merve Aydın ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...
Elde ettiği başarılar ve skorlar ile parkurların efsane isimlerinden biri haline gelmiş olan Merve Aydın, bir kez da Survivor onayını aldı. Tarihinin üçüncü Survivor All Star yarışına katılacak olan Merve Aydın, hazırlıklarına da başladı. Diğer yarışmacılara korku salan, Survivor izleyicilerini de heyecanlandıran Merve Aydın’ın asıl memleketi ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Merve Aydın aslen nereli? Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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16 Oca 2022 - 01:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.