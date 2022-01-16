Survivor Merve Aydın'nın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Merve Aydın’ın Memleketi…

Elde ettiği başarılar ve skorlar ile parkurların efsane isimlerinden biri haline gelmiş olan Merve Aydın, bir kez da Survivor onayını aldı. Tarihinin üçüncü Survivor All Star yarışına katılacak olan Merve Aydın, hazırlıklarına da başladı. Diğer yarışmacılara korku salan, Survivor izleyicilerini de heyecanlandıran Merve Aydın’ın asıl memleketi ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Merve Aydın aslen nereli? Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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