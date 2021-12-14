Masterchef’te Survivor Rüzgarı! Acun Ilıcalı’nın Gözdesi Gümbür Gümbür Geliyor! Her Şey Belgelendi, Dış Çekim İfşalandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen başarılı yarışmada Burcu ve Dilara arasındaki gerginlik ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor yarışmasında yer alan bir ismin ise Masterchef yarışmasında yer alacağı ortaya çıktı. Peki, Acun Ilıcalı’nın hangi gözde yarışmacısı Masterchef yarışmasına katılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

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