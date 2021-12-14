Masterchef’te Survivor Rüzgarı! Acun Ilıcalı’nın Gözdesi Gümbür Gümbür Geliyor! Her Şey Belgelendi, Dış Çekim İfşalandı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef ve Survivor resmen birleşti! Masterchef yarışmasında Survivor rüzgarının eseceği ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın gözde yarışmacısı ise resmen yarışmaya katıldı! Her şeyi belgeleyen o hamle ise dış çekimin ifşalanmasına neden oldu. Ağızları açık bırakan bu detay sonrasında kimin Survivor yarışmasına katıldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen başarılı yarışmada Burcu ve Dilara arasındaki gerginlik ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
Survivor yarışmasında yer alan bir ismin ise Masterchef yarışmasında yer alacağı ortaya çıktı. Peki, Acun Ilıcalı’nın hangi gözde yarışmacısı Masterchef yarışmasına katılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.