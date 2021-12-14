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14 Ara 2021 - 22:39

Masterchef Yarışmasında SON Kazanan Takım Ortaya Çıktı! Seyircinin Delirmemesi Mümkün Değil! Kıyametin Koptuğu An Bu Andır!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’te kazanan takım ifşa edildi. Seyircinin delireceği yönünde yorumlar gelirken; birçok kişi ise “Kıyametin koptuğu an bu andır” yorumlarında bulundu. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında yaşanacakların ifşa edilmesi ise “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?