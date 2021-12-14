Masterchef Yarışmasında SON Kazanan Takım Ortaya Çıktı! Seyircinin Delirmemesi Mümkün Değil! Kıyametin Koptuğu An Bu Andır!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’te kazanan takım ifşa edildi. Seyircinin delireceği yönünde yorumlar gelirken; birçok kişi ise “Kıyametin koptuğu an bu andır” yorumlarında bulundu. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında yaşanacakların ifşa edilmesi ise “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım kaptanı, Kırmızı takım kaptanı ve takımlar belli olmuştu. Güveç yaparak ön plana çıkan Burcu, Mavi takım kaptanı olmuştu.
Kırmızı takım kaptanı seçilmeden hemen önce ise Burcu, şeflerden izin alarak; Dilara’ya skandal sözlerde bulunmuştu. “Sen yılansın”” yorumunda bulunan Burcu’nun ardından kazanan takım ise ifşa edildi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.