Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Belinin İnceliğini Kanıtladı, “O Senin Yengen, Yengen” Fiziğiyle Ders Verdi, Masterchef Hasan Delirecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya, alev alev yaktı. Belinin inceliğini kanıtlayan Doktor Hülya’ya ise Aşk-ı Memnu dizisinde geçen bir replik arka arkaya geldi. “Oğlum o senin yengen yengen” yorumları gelirken; Doktor Hülya’nın ise fiziğiyle ders verdiği gözlerden kaçmadı. Bunun yanında Masterchef Hasan’ın kıskançlıktan delireceğine dair yorumlar geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada kızların yakışıklı yarışmacısı olan Hasan Biltekin’in sevgilisinin olduğu yarışmada ortaya çıkmıştı. Hasan Biltekin’in sevgilisinin olmasıyla birlikte 10 bine yakın takipçisi takipten çıkmıştı. Bunun üzerine ise Hasan Biltekin ise “Hülya her şeye değer. İsterse hepsi çıksın gitsin” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Hasan Biltekin’in aşk-ı ilan ettiği sevgilisi Doktor Hülya, nefesleri kesti!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.