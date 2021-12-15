Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Belinin İnceliğini Kanıtladı, “O Senin Yengen, Yengen” Fiziğiyle Ders Verdi, Masterchef Hasan Delirecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada kızların yakışıklı yarışmacısı olan Hasan Biltekin’in sevgilisinin olduğu yarışmada ortaya çıkmıştı. Hasan Biltekin’in sevgilisinin olmasıyla birlikte 10 bine yakın takipçisi takipten çıkmıştı. Bunun üzerine ise Hasan Biltekin ise “Hülya her şeye değer. İsterse hepsi çıksın gitsin” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Hasan Biltekin’in aşk-ı ilan ettiği sevgilisi Doktor Hülya, nefesleri kesti!

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