- 15 Ara 2021 - 10:29 G: 15 Ara 2021 - 10:44

Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Belinin İnceliğini Kanıtladı, “O Senin Yengen, Yengen” Fiziğiyle Ders Verdi, Masterchef Hasan Delirecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya, alev alev yaktı. Belinin inceliğini kanıtlayan Doktor Hülya’ya ise Aşk-ı Memnu dizisinde geçen bir replik arka arkaya geldi. “Oğlum o senin yengen yengen” yorumları gelirken; Doktor Hülya’nın ise fiziğiyle ders verdiği gözlerden kaçmadı. Bunun yanında Masterchef Hasan’ın kıskançlıktan delireceğine dair yorumlar geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada kızların yakışıklı yarışmacısı olan Hasan Biltekin’in sevgilisinin olduğu yarışmada ortaya çıkmıştı. Hasan Biltekin’in sevgilisinin olmasıyla birlikte 10 bine yakın takipçisi takipten çıkmıştı. Bunun üzerine ise Hasan Biltekin ise “Hülya her şeye değer. İsterse hepsi çıksın gitsin” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Hasan Biltekin’in aşk-ı ilan ettiği sevgilisi Doktor Hülya, nefesleri kesti!

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15 Ara 2021 - 10:29 Ankara- Yaşam

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