Yılbaşında Mükemmel Hindi Pişirme Rehberi

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi eti, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir yılı karşılarken sofralarımızı taçlandırıyor. Optimal beslenmede önemli bir yeri olan hindi etini pişirirken izleyeceğiniz doğru yöntemlerle en lezzetli yılbaşı hindisini hazırlayabilirsiniz.

Yeni yılı karşıladığımız gecenin özel olması için her zaman itina gösteririz. İster aile ister arkadaşlarımızı ağırlıyor olalım sevdiklerimiz için mutlaka en lezzetli yemekleri yapmak isteriz. Biz de sizler için yılbaşı sofralarının baş tacı olan hindi eti ile ilgili pişirme öncesi ve sonrası ile ilgili 5 tane ipucu hazırladık.

Satın alırken…

Hindi etinizi satın alırken ambalajının sağlam ve temiz olması, paket üzerinde son kullanım tarihinin yazılı olmasına dikkat etmeniz ve güvenilir koşullara uyan yerlerden temin etmenizi tavsiye ederiz.

Taze mi? Dondurulmuş mu?

Hindi etinizi taze alacaksanız mutlaka 2 gün öncesinden temin etmeniz gerekir. Eğer dondurulmuş ürün seçtiyseniz en güvenli yöntem buzdolabında çözülmesini sağlamak. Her 4-5 kilo ağırlık için 1 gün beklemeniz yeterli. Hindiniz çözüldükten sonra 2 gün daha buzdolabında kalabilir. Yeni yıl günü hindiniz hala buzluysa panik yapmanıza gerek yok, sadece buzlu eti çözülmüş hindiye göre yüzde 50 daha uzun bir süre pişirmeniz gerekir. 3 kilo hindi fırında 170 derecede yaklaşık olarak 2 saat 15 dakikada pişecektir.

Marinasyon mu? Salamura mı?

Gerek marinasyon gerekse salamura tekniği hindinizin sulu ve yumuşak olmasını sağlayacak. Pişirme tercihi tamamen size kalmış.

Marine sosunuzda limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik, karabiber, defne yaprağı gibi temel malzemeleri kullanırken, damak zevkinize uyacak baharatları da ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz. Hindinizin sosunu deri altına ve içine iyice yedirerek minimum 6 saat buzdolabında bekletmelisiniz.

Bir hindiyi salamura etmek, onu tuzlu suyun içinde bekletmektir. Öncelikle salamura için her 1 litre suya 50 gram salamura tuzu ve 25 gram şeker koymalısınız. Suyun miktarı hindinin üzerini tamamen örtecek kadar olmalıdır. Hindi salamurada 18 saat bırakılmalıdır. Eğer isterseniz salamura suyuna defne, biberiye, taze adaçayı, taze kekik, portakal ve limon kabuğu gibi aromatik tatlar ekleyebilirsiniz. İşlem sonucunda hindiniz daha sulu olacak ve biraz daha hızlı pişecektir.

Hazırlık aşaması…

Çiğ hindide bulunabilecek bakteriler temelde çiğ tavukta bulunabilecek bakterilerle aynıdır. Bu nedenle mutfakta gıda güvenliği uygulamalarını yapmanız gerekir.

Hindinizi buzdolabında çözdürürken diğer yemekler ile temas etmemesine dikkat edin.

Hindiyi hazırlamaya başlamadan önce tezgâhınızın ve kullanacağınız kesme tahtasının temiz olduğundan emin olun. Hindi etinizi hazırladıktan sonra kullandığınız malzemeleri ve ellerinizi sıcak ve sabunlu suyla yıkamanız yeterli olacaktır. Ve unutmayın; hindiyi yıkamayın!

Şimdi pişirme zamanı…

Fırınınızın pişirmeyi planladığınız hindiyi sığdıracak kadar büyük olduğundan emin olun, etinizin iyi pişmesi için çevresinde hava sirkülasyonu için yeterli boşluk bırakın.

Hindi etinizi pişirmek için en ideal sıcaklık 160 – 170 derecedir. Pişirme poşeti kullanıyorsanız poşetinize delikler açıp sıcaklığı 180 dereceye çıkarabilirsiniz.

Hindinizin her tarafının piştiğini anlamanızın en kolay yolu et termometresine sahip olmanızdır. Etin piştiğini anlamak için hindinin göğüs tarafının en kalın kısımdaki sıcaklığın 75 °C'ye ulaştığını kontrol etmek için bir et termometresi size çok fayda sağlayacaktır.

İçi doldurularak pişirilen bir hindinin iç harcı da ısıyı emdiği için pişirmesi süresi daha uzun sürer. Bir seçenek olarak; iç dolgu malzemesini hindiden ayrı olarak pişirmeyi ve servis yapmadan önce içe yerleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Fırından çıktıktan sonra hindinizi servis etmeden 15 dakika bekleterek dinlendirmeniz iyi olacaktır.

Şimdi ziyafet zamanı, mutlu ve sağlıklı seneler.

Hindi etinin faydaları:

Genellikle yılın son günü yemeği olarak aklımıza gelen hindi eti için beslenme uzmanları mutlaka haftada 2 kere tüketilmesini tavsiye ediyor. Hindi eti besin değerinin yüksek olması, yağ ve kolesterol içeriğinin düşük olması, çeşitli ürünlerle işlenebilmesi ve lezzeti ile dünyada birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Ülkemizde ağırlıklı olarak yeni yıl döneminde gündeme gelen hindi eti B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin bir besin. Ayrıca, hindi eti tavuk eti gibi kalp damar hastalıklarının engellenmesinde de önemli bir yer tutuyor.