- 15 Ara 2021 - 11:14 G: 15 Ara 2021 - 11:25

Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Halit Özgür Sarı, ekranlarındaki macerasına yeniden dönüyor! Kadir karakterine hayat veren başarılı oyuncunun ekranlara döneceği ise kesinleşti. Kaldığı yerden hikayesine devam edecek olan Halit Özgür Sarı, yarım bıraktığı hikayesini tamamlayacak! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde hem eğlenceli dakikalar hem de ağlatıcı sahneler ekranlara gelmişti. Her bölümünde birbirinden farklı duyguları bir arada yaşatan Kardeşlerim dizisine Kadir ise kısa bir süre önce veda etmişti. Peki, neler oluyor?

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15 Ara 2021 - 11:14 Ankara- Yaşam

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