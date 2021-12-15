Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde hem eğlenceli dakikalar hem de ağlatıcı sahneler ekranlara gelmişti. Her bölümünde birbirinden farklı duyguları bir arada yaşatan Kardeşlerim dizisine Kadir ise kısa bir süre önce veda etmişti. Peki, neler oluyor?

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