- 15 Ara 2021 - 11:39 G: 15 Ara 2021 - 11:48

Masterchef Şampiyonunun Ödülü Değişti! Acun Ilıcalı İmzayı Attı, Karar Verildi! Son Model Jeep Yerine Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Ellerim Titriyor!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in şampiyonuna verilecek olan ödül resmen değişti. Acun Ilıcalı ise imzayı attı ve karar verildi. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan Serhat Doğramacı’ya o sıralar 700 bin lira değerinde olan bir Jeep hediye edilmişti. Şimdi ise Masterchef şampiyonunun ödülü resmen değişti. Birçok kişi ise yeni ödülü duyunca; “Ellerim titriyor” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Masterchef yarışmasında son sekizde kalanlar ise ortaya çıkmıştı. Tahsin, Araz, Hasan, Burcu, Dilara, Eren, Sergen ve Mert son 8’de kalan isimler olmuştu. Finale sayılı günler kalmışken; psikolojik savaşın ve rekabetinde dozu artmıştı. Şampiyona ise her yıl olduğu gibi mükemmel bir hediye hazırlandı! Peki, neler oluyor?

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15 Ara 2021 - 11:39 Ankara- Yaşam

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