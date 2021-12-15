Masterchef Şampiyonunun Ödülü Değişti! Acun Ilıcalı İmzayı Attı, Karar Verildi! Son Model Jeep Yerine Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Ellerim Titriyor!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in şampiyonuna verilecek olan ödül resmen değişti. Acun Ilıcalı ise imzayı attı ve karar verildi. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan Serhat Doğramacı’ya o sıralar 700 bin lira değerinde olan bir Jeep hediye edilmişti. Şimdi ise Masterchef şampiyonunun ödülü resmen değişti. Birçok kişi ise yeni ödülü duyunca; “Ellerim titriyor” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Masterchef yarışmasında son sekizde kalanlar ise ortaya çıkmıştı. Tahsin, Araz, Hasan, Burcu, Dilara, Eren, Sergen ve Mert son 8’de kalan isimler olmuştu. Finale sayılı günler kalmışken; psikolojik savaşın ve rekabetinde dozu artmıştı. Şampiyona ise her yıl olduğu gibi mükemmel bir hediye hazırlandı! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.