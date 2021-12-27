Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Ara 2021 - 00:03

Hadise'nin Aşkı Mehmet Dinçerler'e Hayatının Şoku Yaşatıldı, İfşalandı! O Detayı Kimse Bilmiyordu! Artık Herkes Biliyor...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, gündemin en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi ise şok etkisi yarattı. Bunun yanında ayrılık sebepleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer şimdilerin popüler ismiyle bir zamanlar Mehmet Dinçerler, doludizgin bir aşk yaşamış!