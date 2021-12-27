- 27 Ara 2021 - 00:03

Hadise'nin Aşkı Mehmet Dinçerler'e Hayatının Şoku Yaşatıldı, İfşalandı! O Detayı Kimse Bilmiyordu! Artık Herkes Biliyor...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, gündemin en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi ise şok etkisi yarattı. Bunun yanında ayrılık sebepleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer şimdilerin popüler ismiyle bir zamanlar Mehmet Dinçerler, doludizgin bir aşk yaşamış!

Kaan Yıldırım’la ayrılma kararı alan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler’le birlikte görüntülenmişti. Çıkan aşk haberlerine karşın el ele paylaşım yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler şok etmişti. Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi ise…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Ara 2021 - 00:03 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Beren Saat’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kenan Doğulu İle Evli Olan Beren Saat Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla... mask
Beren Saat’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kenan Doğulu İle Evli Olan Beren Saat Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...
EDHO Pudra Hakkı'sı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti mask
EDHO Pudra Hakkı'sı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti
Kardeşlerim Dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı! Eşi Şeyma Korkmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Kardeşlerim Dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı! Eşi Şeyma Korkmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Burak Özçivit’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Fahriye Evcen İle Evli Olan Burak Özçivit Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla... mask
Burak Özçivit’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Fahriye Evcen İle Evli Olan Burak Özçivit Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Görülmemiş Şok Poz! Mini Gömleğiyle Bacaklarını Gösterdi, Fizik Şov Yaptı! “Ne Yaptın Asiye?” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Görülmemiş Şok Poz! Mini Gömleğiyle Bacaklarını Gösterdi, Fizik Şov Yaptı! “Ne Yaptın Asiye?”
Alişan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Buse Erol İle Evli Olan Alişan Meğer Bir Dönem Esra Erol'un... mask
Alişan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Buse Erol İle Evli Olan Alişan Meğer Bir Dönem Esra Erol'un...
Survivor Yasin Obuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yasin Obuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Yasin Obuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yasin Obuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor Berkan Karabulut Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Berkan Karabulut Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte Instagram Hesabı mask
Survivor Berkan Karabulut Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Berkan Karabulut Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte Instagram Hesabı
Cem Gelinoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyanlar İnanamadı İşte Aykut Enişte Oyuncusu Cem Gelinoğlu’un Memleketi… mask
Cem Gelinoğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyanlar İnanamadı İşte Aykut Enişte Oyuncusu Cem Gelinoğlu’un Memleketi…
Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beren Saat’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kenan Doğulu İle Evli Olan Beren Saat Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla... mask
Beren Saat’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kenan Doğulu İle Evli Olan Beren Saat Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...
EDHO Pudra Hakkı'sı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti mask
EDHO Pudra Hakkı'sı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti
KKTC Asgari Ücret Ne Kadar 2022? KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları Ne Kadar 2022 mask
KKTC Asgari Ücret Ne Kadar 2022? KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları Ne Kadar 2022
En Pratik Düşünen Burç Hangisidir? İşte En Kurnaz O Burç? mask
En Pratik Düşünen Burç Hangisidir? İşte En Kurnaz O Burç?
Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?
Kardeşlerim Dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı! Eşi Şeyma Korkmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Kardeşlerim Dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı! Eşi Şeyma Korkmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status