Alişan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanamadı Buse Erol İle Evli Olan Alişan Meğer Bir Dönem Esra Erol'un...
Şimdilerde eşi Buse Varol ile evliliklerinde sorun olduğu iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Alişan’ın özel hayatı hayranlarını bir hayli meraklandırmayı başarıyor. Bugüne kadar pek çok ünlü isim ile aşk yaşamış olan Alişan ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Şimdilerde eşi Buse Varol ile evliliklerinde sorun olduğu iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Alişan’ın özel hayatı hayranlarını bir hayli meraklandırmayı başarıyor. Bugüne kadar pek çok ünlü isim ile aşk yaşamış olan Alişan, eski aşkları ile de evliliği kadar gündem olmayı başarıyor. Öte yandan Alişan’ın eski sevgilisi ve eski nişanlısı olan o iki ünlü isim, herkesi şaşırtıyor! Peki, Alişan’ın eski sevgilisi kim? Alişan’ın eski nişanlısı kim çıktı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
11 Oca 2022 - 23:59 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.