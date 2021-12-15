Survivor Mert Öcal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Sercan Yıldırım İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışının kadrosunun belli olmasının ardından ise, gözler Mert Öcal’a çevrildi. Bir süredir Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alıp almayacağı tartışılan Mert Öcal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bu sezon TV8 ekranlarından yayınlanacak olan ve önümüzdeki günlerde nefes kesen bir yarışa başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışı için geri sayım başladı. Survivor All Star 2022 yarışının kadrosunun belli olmasının ardından ise, gözler Mert Öcal’a çevrildi. Bir süredir Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alıp almayacağı tartışılan Mert Öcal ile ilgili kadro konusuna da netleşti! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Mert Öcal kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Mert Öcal kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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15 Ara 2021 - 22:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.