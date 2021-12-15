- 15 Ara 2021 - 15:16 G: 15 Ara 2021 - 15:20

Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Mert Öcal Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Mert Öcal Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu yarış severleri heyecanlandırmaya başladı. Survivor yarışının sevilen isimlerinden biri olan Mert Öcal’ın kadroda yer alması ile birlikte son detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu yarış severleri heyecanlandırmaya başladı. Survivor yarışının sevilen isimlerinden biri olan Mert Öcal’ın kadroda yer alması ise, herkesi bir hayli şaşırttı. Bunun üzerine Mert Öcal’ı yakın markajına alan Survivor hayranları, ünlü oyuncuya dair her şeyi öğrenmek için harekete geçti! Peki, Survivor All Star 2022'nin kadrosuna katılan Mert Öcal kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Mert Öcal mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Mert Öcal instagram hesabı…

Detaylar diğer sayfada!

15 Ara 2021 - 15:16 - Magazin

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