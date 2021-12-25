- 25 Ara 2021 - 23:59 G: 26 Ara 2021 - 00:00

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Kıyafetlerini Çıkarttı, Kaldırıp Bir Kenara Attı! Böyle Bir Poz Yok... Havuz İçerisinde Sırılsıklam Vücuduyla Nefesleri Kesti!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım geldi. Havuz içerisinde yarı çıplak poz veren başarılı oyuncu, sırılsıklam vücuduyla nefesleri de kesti. Birçok kişi “Yandık be Esra” yorumunda bulunarak; Burcu Özberk’e yorumlarda bulundu. Peki, neler oluyor?

Başrollerini Melisa Döngel, Burak Yörük ve İlhan Şen’le birlikte paylaşan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde büyük bir beğeni topluyor. Dikkatleri üzerine çeken dizide düşen reytinglerin önüne geçmek için zaman atlaması yaşanmıştı. Esra ve Ozan’ın ise iki çocukları olmuş ve yolları tamamen ayrılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında izlenmelerde artmıştı. Dizinin Esra’sından ise skandal bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2021 - 23:59 Ankara- Yaşam

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