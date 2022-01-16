Survivor Mert Öcal'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Mert Öcal’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasına katılıp katılmayacağı yönünde tartışmalar bulunan Mert Öcal, yarışmasının kadrosunda yer alacağını garantiledi. Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu açıklamasının ardından gözleri üzerine çeviren Mert Öcal, yarışmanın sadık takipçileri tarafından yeniden yakın markaja alındı. Öte yandan Survivor izleyenlerini Mert Öcal ile ilgili şaşırtan en önemli detay memleketi oldu! Peki, Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, aslen nerelidir? Mert Öcal evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…



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