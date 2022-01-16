Survivor Mert Öcal'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Mert Öcal’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022 yarışmasına katılıp katılmayacağı yönünde tartışmalar bulunan Mert Öcal, yarışmasının kadrosunda yer alacağını garantiledi. Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu açıklamasının ardından gözleri üzerine çeviren Mert Öcal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasına katılıp katılmayacağı yönünde tartışmalar bulunan Mert Öcal, yarışmasının kadrosunda yer alacağını garantiledi. Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu açıklamasının ardından gözleri üzerine çeviren Mert Öcal, yarışmanın sadık takipçileri tarafından yeniden yakın markaja alındı. Öte yandan Survivor izleyenlerini Mert Öcal ile ilgili şaşırtan en önemli detay memleketi oldu! Peki, Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, aslen nerelidir? Mert Öcal evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
16 Oca 2022 - 01:13 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.