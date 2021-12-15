- 15 Ara 2021 - 19:32 G: 15 Ara 2021 - 22:53

Gökhan Alkan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı... Gökhan Alkan Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...

Şimdilerde ATV ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmış olan Gökhan Alkan, Üç Kuruş dizisinin Bahar’ı olan Nesrin Cavadzade ile geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Sizde Gökhan Alkan'ın öncesini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde ATV ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmış olan Gökhan Alkan, Üç Kuruş dizisinin Bahar’ı olan Nesrin Cavadzade ile geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Kısa süreli bir birlikteliğin ardından ilişkilerini ciddi bir evreye taşıyan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti, bu gelişmenin ardından hayranları tarafından yakın markaja alınan isimler oldu. Bu markajda arşiv görüntülerine rastlayan Gökhan Alkan hayranları, ünlü ismin eski sevgilisine hayret etti! Peki, Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kim çıktı? Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kimmiş? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

15 Ara 2021 - 19:32 - Magazin

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