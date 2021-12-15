- 15 Ara 2021 - 19:29

Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! 47 Yaşındaki Torun Sahibi Adam, Çileden Çıkarttı! Avukat Hülya Tokat Gibi Çarptı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da mide bulandıran olay yaşandı. 47 yaşındaki torun sahibi adam, Avukat Hülya’yı çılgına çevirdi. Bunun üzerine Avukat Hülya ise tokat gibi çarpan yorumlarda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Yazıklar olsun” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?

Sevilerek takip edilen Esra Erol’a katılan Songül Hanım, eşinin kendisini bırakıp gittiğini dile getirmişti. Eşinden boşanmak istediğini dile getiren Songül Hanım, eşini bulamadığını da açıklamıştı. Songül Hanım, eşi Muzaffer Bey’in TikTok’a girdiğini ve yuvasını dağıttığını dile getirdi. 47 yıllık eşinden fenomen olmak için ayrılan Muzaffer Bey ise öyle şeyler dedi ki…

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15 Ara 2021 - 19:29 Ankara- Yaşam

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