Survivor Sema Aydemir'in Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Sema Aydemir’ın Memleketi…

Türkiye’nin en çok izlenene yarışma programlarından biri olan Survivor, bu sene All Star yarışı ile ekranlara geleceğini duyurdu. Bunun üzerine tüm gözleri üzerine çeviren Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler ve gönüllüler takımı da nihayet belli oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler takımında yer alacağı kesinleşen Sema Aydemir ise, şimdiden yarışmanın hayranları tarafından mercek altına alındı! Peki, Survivor All Star 2022'nin kadrosuna katılan Sema Aydemir aslen nereli? Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…



