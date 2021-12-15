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15 Ara 2021 - 17:09

Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Nagihan Karadere Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Sema Aydemir İle Yaşları Dikkat Çekti

Yarışmacıları ile şimdiden yarış severleri heyecanlandırmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışı, merak ile beklenmeye başladı. Acun Ilıcalı’nın açıklamasının ardından Survivor All Star yarışmasının kadrosunda yer alacağı netleşen Nagihan Karadere ile ilgili çok özel bilgiler haberimizde...