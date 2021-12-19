- 19 Ara 2021 - 17:55 G: 19 Ara 2021 - 18:13

Sadakatsiz Dizisi Yayından Kaldırılabilir! Böyle Bir Öpüşme Sahnesi Görülmedi... RTÜK! Twitter Ayağa Kalktı, Seyirci Delirdi! Volkan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Herkes Hapı Yuttu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde şok öpüşme yaşandı! Twitter’ı ayağa kaldıran bu olay, seyirciyi delirtti. Volkan öyle bir şey yaptı ki, Sadakatsiz dizisinde herkes hapı yuttu! Fragmanı izleyenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum şok yorumlara da neden oldu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünde kıyamet koymuştu. Aras, Asya’ya evlenme teklifi etmişti. O anları ise Ali ve Volkan izlemişti. Evlenme teklifi sırasında cama yapışan ve yumruklamaya başlayan Ali, Asya’nın en mutlu anını mahvetmişti. Asya ise Ali’yi alıp eve götürmek için yola çıkmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise skandal bir öpüşmenin yaşandığı resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ara 2021 - 17:55 Ankara- Magazin

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