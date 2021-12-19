- 19 Ara 2021 - 18:06 G: 19 Ara 2021 - 18:15

Demet Özdemir'in Ödediği Parayı Duyanların Aklı Uçuyor! Sadece Kıyafet...Oğuzhan Koç Bile Donakaldı! Böyle Bir Para Yok!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, dekolteli bir kıyafet giyerek; sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Maviler içerisindeki Demet Özdemir’in kıyafetlerinin fiyatı ise gündeme bomba gibi düştü. Asgari ücretlileri delirtecek olan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Böbreklerin üşüyecek” yorumlarını yaptılar. Karın kaslarını sergileyen Demet Özdemir’in kıyafetinin fiyatı ise…

TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek takip edilen Demet Özdemir’in Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bölüm başı 80 bin lira aldığı iddia edilmişti. Uzun süre boyunca dizide rol aldıktan sonra kısa bir ara tatile giren Demet Özdemir, kısa bir süre önce ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ara 2021 - 18:06 Ankara- Yaşam

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