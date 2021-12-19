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19 Ara 2021 - 18:06

Demet Özdemir'in Ödediği Parayı Duyanların Aklı Uçuyor! Sadece Kıyafet...Oğuzhan Koç Bile Donakaldı! Böyle Bir Para Yok!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, dekolteli bir kıyafet giyerek; sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Maviler içerisindeki Demet Özdemir’in kıyafetlerinin fiyatı ise gündeme bomba gibi düştü. Asgari ücretlileri delirtecek olan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Böbreklerin üşüyecek” yorumlarını yaptılar. Karın kaslarını sergileyen Demet Özdemir’in kıyafetinin fiyatı ise…