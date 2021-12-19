Demet Özdemir'in Ödediği Parayı Duyanların Aklı Uçuyor! Sadece Kıyafet...Oğuzhan Koç Bile Donakaldı! Böyle Bir Para Yok!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, dekolteli bir kıyafet giyerek; sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Maviler içerisindeki Demet Özdemir’in kıyafetlerinin fiyatı ise gündeme bomba gibi düştü. Asgari ücretlileri delirtecek olan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Böbreklerin üşüyecek” yorumlarını yaptılar. Karın kaslarını sergileyen Demet Özdemir’in kıyafetinin fiyatı ise…
TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek takip edilen Demet Özdemir’in Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bölüm başı 80 bin lira aldığı iddia edilmişti. Uzun süre boyunca dizide rol aldıktan sonra kısa bir ara tatile giren Demet Özdemir, kısa bir süre önce ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.